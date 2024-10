Tag der offenen Moschee: Einblick in die muslimische Gemeinschaft in Krumbach

Seit 1997 veranstalten Muslime in Deutschland am 3. Oktober einen Tag der offenen Moschee. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die Moscheen erkunden, die Mitglieder der islamischen Gemeinden kennenlernen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Rund 1300 Moscheen in Deutschland nahmen in diesem Jahr an der Aktion teil. Die Moscheen in Günzburg, Krumbach und Thannhausen waren dabei.

Heinrich Lindenmayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Moschee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis