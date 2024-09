Terence Carr und Sigurd Rakel: Zwei große Künstler in einem Raum

Von einer faszinierenden, geradezu explosiven Opposition aufgeladen und beherrscht zeigt sich der große Raum der Galerie Rakel. In der Ausstellung „Aus dem Leben“, die am 22. September um 11.30 Uhr öffnet, stehen sich Skulpturen von Terence Carr und Gemälde von Sigurd Rakel gegenüber. Grellbunt, farbintensiv, farbmagisch sind fast alle Arbeiten. In den Gemälden von Sigurd Rakel dominieren teils vibrierend-aufreizende, teils statisch-meditative Flächen. Terence Carr zieht den Betrachter hinein in seine hochkomplexen, raffiniert ineinander verschlungenen, skurrile Kombinationen wagende Figurenkonstellationen.

