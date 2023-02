Die Energie- und Rohstoffpreise treffen Bäckereien und Metzgereien hart

Plus Energiepreise, Rohstoffknappheit und Fachkräftemangel: Viele Betriebe im Lebensmittelsektor sind laut Handwerkskammer am Kämpfen. Wie ist die Lage im Raum Krumbach?

Ferdinand Walter verlässt die Metzgerei Leberl in Krumbach. Angesprochen auf seinen Einkauf erzählt der Krumbacher, er kaufe Fleisch- und Wurstwaren ausschließlich beim Metzger ein und nicht im Supermarkt. Denn diese seien qualitativ hochwertiger. Doch Walter kauft seltener ein. "Es ist sonst einfach zu teuer." Etwa 50 Meter weiter: Sandra Müller, die kurz zuvor in der Bäckerei Kaiserbeck war, berichtet im Gespräch: Trotz gestiegener Preisen gehe sie zwar immer noch genauso häufig zum Bäcker. "Mittlerweise kaufe ich aber weniger Semmeln ein und dafür mehr Brot."