Transporter streift anderen in Krumbach und fährt weiter

Am Donnerstag um 18.50 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein dunkler Transporter in der Burgauer Straße in Krumbach an einem geparkten Transporter vorbeifuhr und dabei den Außenspiegel touchierte. Der Verursacher entfernte sich anschließend laut Polizei in Richtung Stettiner Straße vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Transporter beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Zeuge beschrieb das flüchtige Fahrzeug als Transporter mit einem kreisrunden Symbol und rot/orangen Buchstaben auf der Heckscheibe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

