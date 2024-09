TSV Krumbach lädt ein zum Hobbyturnier im Beachvolleyball

Am Samstag, 28. September, veranstaltet der TSV Krumbach ab 10 Uhr in der Beacharena am Waldsportplatz ein Vier-gegen-vier-Turnier, zu dem ausdrücklich auch alle, die nicht im Verein spielen, eingeladen sind. Daher wird auch vier gegen vier gespielt, wobei immer maximal ein männlicher Vereinsspieler auf dem Feld stehen darf, um ausgeglichene Matches zu garantieren. Es wird dabei auch die Gelegenheit geboten sein, die Sieger der Bayerischen Meisterschaft im Beachvolleyball, Lena Treml und Kai Pilz, beim Spielen zuzusehen. Anmeldungen nimmt David Pfeiffer per E-Mail an 05davidpf@gmail.com oder telefonisch und WhatsApp an 015207007304 mit Nennung des Teamnamens entgegen. Die Startgebühr beträgt 25 Euro. Für reichliche Verpflegung ist gesorgt. Der TSV Krumbach freut sich über eine rege Teilnahme und viele Zuschauer. (AZ)

