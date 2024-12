Umfrage in Krumbach: „Wie verbringen Sie die Weihnachtsfeiertage?"

Nur noch knapp zwei Wochen, dann ist Weihnachten. Die befragten Passanten in der Krumbacher verbringen Heiligabend und die Feiertage gemeinsam mit ihren Familien. Ganz traditionell wird ein Christbaum aufgestellt und ein leckeres Essen zubereitet. Am Heiligabend gibt es bei den meisten der Befragten etwas Einfaches, wie zum Beispiel Kartoffelsalat mit Wienerle. Festlich gekocht wird dann an den Feiertagen.

Katja Lutz (40), Dinkelscherben

Katja Lutz (40), Dinkelscherben: Wir feiern mit der Familie, das sind meine vier Kinder, mein Mann und mein Papa. Bei uns gibt es an Heiligabend Wienerle mit Kartoffelsalat. Dann die Bescherung. Am ersten Weihnachtstag kocht mein Mann, Putenrouladen mit Kartoffelklöße und Rotkohl. Darauf freuen wir uns alle.

Karin Bader (53), Buch

Karin Bader (53), Buch: Ich feiere ganz traditionell mit der Familie den Heiligen Abend. Am ersten Weihnachtstag treffen wir uns alle in Augsburg. Dort kommen dann alle zusammen. Mit Geschwistern, Eltern und Schwiegereltern, da kochen wir alle gemeinsam. Es gibt Zwiebelsuppe und Rinderrouladen, Nachtisch weiß ich noch nicht. Am zweiten Weihnachtstag ist dann Erholung angesagt.

Sylke Romanus (55), Krumbach

Sylke Romanus (55), Krumbach: Ich habe meine Eltern am Heiligen Abend eingeladen. Vielleicht gehen wir in die Kirche, das entscheiden wir ganz spontan. Natürlich gibt es auch bei uns, wie bei vielen anderen, Kartoffelsalat mit Würstchen. Am zweiten Weihnachtstag mache ich dann Gänsekeule mit Rosenkohl und Knödel.

Luise Kugelmann (77), Waltenhausen

Luise Kugelmann (77), Waltenhausen: Mein Mann und ich gehen an Heiligabend am Nachmittag in die Kirche. Danach gehen wir nach Hause, meine Tochter kommt und wir kochen zusammen. Seit einigen Jahren gibt es da bei uns asiatisches Essen. Am zweiten Weihnachtstag kommen alle, auch meine zweite Tochter, mit den Kindern. Da koche ich für alle.