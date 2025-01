Umfrage Krumbach: Freuen Sie sich auf die Öffnung des Hallenbads?

Endlich, nach fünf Jahren Ruhe, soll das Krumbacher Hallenbad beim Schulzentrum wieder für alle Schwimmbegeisterten geöffnet werden. Es wurde viel über das Hallenbad diskutiert, soll es saniert werden, soll es ganz neu gebaut werden? Schließlich hat man alles Notwendige repariert und bald sollen die Bürgerinnen und Bürger wieder darin schwimmen dürfen. Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt finden das richtig gut.

Michaela Maier (29), Krumbach

Michaela Maier (29), Wiesenbach: Ich schwimme am liebsten im Sommer im Freien, wenn es schön warm ist. Da bin ich gerne an Seen oder auch im Freibad. Das Hallenbad ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich bevorzuge im Winter die Therme. Aber ich finde es gut, dass das Hallenbad öffnet. Für die Kinder und alle, die gerne schwimmen, ist das sicher ein Gewinn.

Alexander Sondic (43), Krumbach

Alexander Sondic (43), Krumbach: Ich mag Wasser und ich gehe auch gerne schwimmen. Jetzt, da das Hallenbad öffnet, werde ich gerne mal hingehen und schauen, ob es gut ist. Ich komme aus Montenegro, da bin ich einen Monat jedes Jahr im Urlaub. Dort schwimme ich am liebsten im Meer. Aber auch hier schwimme ich gerne in den Seen. Auf jeden Fall probiere ich es mal im Hallenbad.

Erwin Landherr (65), Thannhausen

Erwin Landherr (65), Thannhausen: Ich finde es sehr gut, dass das Hallenbad in Krumbach endlich wieder aufmacht. Alle Krumbacher kamen bisher nach Thannhausen. Das Bad war immer sehr voll. Meine Kinder trainieren für den Triathlon und brauchen daher doch etwas Platz. Die Öffnung des Krumbacher Hallenbades ist eine Erleichterung für die Thannhauser. Außerdem ist das Bad auch für die Krumbacher ein Gewinn für ihre Freizeit.

Alexander Finger (49), Ziemetshausen

Alexander Finger (49), Ziemetshausen: Es ist schön, dass die Krumbacher wieder ein Hallenbad haben. Gerade für die Kinder ist das doch ein großer Spaß. Das Bad zu unterhalten, ist natürlich ein Kostenpunkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich besser, das Geld wird hier vor Ort für die Allgemeinheit ausgegeben als irgendwo sonst. Ich selber werde auch das Hallenbad nutzen.