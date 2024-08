Unbekannte brechen in ein verlassenes Gebäude ein

Unbekannte sind in ein verlassenes Anwesen in der Ulmer Straße in Krumbach eingebrochen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag bis vergangenen Dienstag, 15 Uhr. Wie die Polizei in ihrer neuesten Meldung berichtet, brach der Täter hierbei eine Nebeneingangstüre sowie die Türe eines dort befindlichen Anhängers auf. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/9050 melden. (AZ)

