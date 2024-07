Unbekannter beschädigt Auto in Krumbach

Wegen einer Unfallflucht vom Montag in der Karl-Mantel-Straße in Krumbach ermittelt die Polizei. Demnach ist dort zwischen 10.15 und 10.45 Uhr ein Pkw beschädigt worden, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Der Fahrer parkte seinen VW im Tatzeitraum auf einem Parkplatz des dort befindlichen Bekleidungsgeschäftes und bemerkte einen Schaden am hinteren, linken Radlauf, als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/9050 melden. (AZ)

