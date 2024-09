Unbekannter klaut Roller von Schulkind

Am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr hat ein zehnjähriges Mädchen seinen Tretroller an einer Bushaltestelle in der Lichtensteinstraße in Krumbach abgestellt. Als das Mädchen nach der Schule gegen 13 Uhr zurückkehrte, war der Roller nicht mehr da, berichtet die Polizei. Ein Unbekannter hatte diesen offenbar entwendet. Auffallend an dem Roller ist dessen Farbe Beige, welche laut Polizei für einen Tretroller untypisch ist. (AZ)

