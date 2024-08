Unbekannter lockert Radmuttern an geparktem Auto in Krumbach

Am Freitagvormittag hat ein Unbekannter in Krumbach an einem geparkten Pkw die Radmuttern eines Vorderrads gelockert. Der Wagen parkte laut Polizeibericht im Zeitraum von 7.15 bis 12.15 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz an der Ulmer Straße, südwestlich des Bahnhofs. Nachdem die Fahrerin losgefahren war, bemerkte sie ein schlagendes Geräusch am Vorderrad und stellte anschließend die lockeren Schrauben fest. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)

