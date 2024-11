Unbekannter verursacht Unfall in Krumbach und flieht

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Krumbach. Demnach hat offenbar am Dienstag gegen 16.45 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen Lkw geschnitten, der in Krumbach auf der Michael-Faist-Straße in Richtung Norden unterwegs war. Der Pkw kam aus dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Lkw-Fahrer nach rechts aus und touchierte dabei jedoch die angrenzende Leitplanke. Der Autofahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Laster entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08282/9050 bei der Polizei Krumbach zu melden. (AZ)

