Unfall: Es kracht am Montagnachmittag in Krumbach

Am Montag hat sich gegen 15.50 Uhr in der Mindelheimer Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 10.000 Euro ereignete. Laut Polizeibericht fuhr zur Unfallzeit eine 52-Jährige mit ihrem Pkw auf der Mindelheimer Straße in Fahrtrichtung Süden. An der Einmündung zur Rotkreuzstraße wollte sie nach rechts in diese abbiegen und musste daher ihre Geschwindigkeit verringern. Dies bemerkte ein nachfolgender 62-jähriger Autofahrer zu spät, so die Polizei. Er versuchte noch ein Ausweichmanöver, was aber nicht gelang. Er fuhr mit seinem Wagen auf das Fahrzeug der 52-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand. (AZ)

