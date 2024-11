Unfallflucht: Auto streift Stoßstange eines anderen in Krumbach

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht im laufenden Verkehr des Montagabends in Krumbach. Gegen 18.20 Uhr wollte ein 18-Jähriger mit seinem Wagen vom gegenüberliegenden Parkplatz des Rathauses nach links in die Nattenhauser Straße einbiegen. Aufgrund des ampelbedingten Rückstaus wurde er von einer anderen Fahrerin in eine Lücke eingelassen und fuhr deshalb auf die Fahrbahn ein. Gleichzeitig fuhr hinter der Frau ein anderer Autofahrer an dieser links vorbei und streifte dabei die vordere Stoßstange des 18-Jährigen, die dabei beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem grauen Pkw, welcher an der linken Fahrzeugseite stärker beschädigt wurde, weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Personen, die zu diesem Vorfall Angaben machen können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis