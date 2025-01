VdK Ortsverband Krumbach informierte, wie man seinen Nachlass gut regelt

Die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit vom Bunten Kreis, Jacqueline Gräubig, erklärte, dass chronisch, krebs- und schwerstkranke Kinder und ihre Familien in der Region Bayerisch-Schwaben mit liebevoller und fachkundiger Hilfe unterstützt werden, damit ihnen trotz der Belastungen, der Alltag gelingt. Seit über 30 Jahren unterstützt die Stiftung Kinder und Familien in diesen Situationen. Mit hochprofessioneller und liebevoller Begleitung bieten sie ganzheitliche Unterstützung an.

Mit der Frage: „Was bleibt, wenn ich gehe?“ begann die beratende Rechtsanwältin Chantal Ryssel ihren hoch qualifizierten Informations-Vortrag. Sie erklärte die gesetzliche Erbfolge, das Ehegattenerbrecht, das Pflichtteilsrecht, die gewillkürte Erbfolge, das Testament, das Ehegattentestament/Berliner Testament, das Vermächtnis, gemeinnütziges Vererben, die Erbschaftssteuer und die Patchworkfamilie. Auch wies sie darauf hin, dass gemeinnützige Organisationen von der Erbschaftssteuer befreit sind. Sie beantwortete die Fragen der Teilnehmer und erklärte, worauf man achten muss, wenn man ein Testament erstellt. Ihren Vortrag beendete sie mit der Anmerkung, dass an Streitigkeiten über ein Erbe schon manche Familienbeziehungen und Freundschaften zerbrochen sind. Den Streit über das Erbe könnte man sich jedoch ersparen, wenn sich jeder rechtzeitig über das Erben und Vererben informiert.

Erster Vorsitzender des VdK Krumbach, Karl-Heinz Heberle, bedankte sich bei den interessierten Teilnehmern für ihr zahlreiches Kommen sowie bei Rechtsanwältin Ryssel und Jacqueline Gräubig für die hervorragende Infoveranstaltung. Besonders hob er auch die gute Zusammenarbeit zwischen dem VdK Krumbach und dem Bunten Kreis Augsburg hervor. Auch regte er noch an, dass sich bei weiteren Fragen zum Testament sich jeder an den Notar und Rechtsanwalt seines Vertrauens wenden sollte.