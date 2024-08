Im Juli fand die mit Spannung erwartete Vereinsmeisterschaft der Abteilung Turnen des TSV Krumbach statt. Insgesamt 112 junge Athletinnen und Athleten, 100 Mädchen und zwölf Jungen, nahmen an dem Wettbewerb teil und stellten ihr Können vor einem begeisterten Publikum unter Beweis. Die Vereinsmeisterschaft ist für die Turnerinnen und Turner stets das Highlight des Jahres, da sie hier die Möglichkeit haben, vor einem großen Publikum zu zeigen, was sie in den Wochen zuvor intensiv trainiert haben. Rund 200 Zuschauer fanden sich in der Turnhalle ein, um die beeindruckenden Leistungen der Kinder zu bewundern und sie lautstark zu unterstützen. Geturnt wurde an fünf Geräten: Boden, Sprung, Reck, Minitrampolin und Schwebebalken. Die jungen Sportler zeigten an jedem Gerät ihr Bestes und beeindruckten die Zuschauer mit ihren akrobatischen Fähigkeiten, ihrer Eleganz und ihrem Mut. Die Anspannung und Nervosität, die viele Kinder vor ihrem Auftritt verspürten, wandelten sich schnell in Begeisterung und Stolz, als sie ihre Übungen erfolgreich absolvierten.

Die hervorragenden Leistungen aller Teilnehmer wurden am Ende der Veranstaltung mit einer feierlichen Siegerehrung gewürdigt. Jedes Kind erhielt eine Urkunde und eine Medaille, was für leuchtende Augen und große Freude sorgte. Die Vereinsmeisterschaft war ein voller Erfolg und ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten. Sie motiviert die jungen Turnerinnen und Turner, weiterhin fleißig zu trainieren und sich auf kommende Herausforderungen vorzubereiten. Ein herzlicher Dank gilt allen Helfern, Trainern, Kampfrichtern und Unterstützern, die zum Gelingen dieses Events beigetragen haben. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Vereinsmeisterschaft und darauf, erneut so viele talentierte Kinder in Aktion zu sehen. (AZ)