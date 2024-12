Verkehrsunfall in der Adolf-Kolping-Straße in Krumbach verursacht 1200 Euro Schaden

Am Dienstagmittag fuhr eine Autofahrerin auf der Adolf-Kolping-Straße in Krumbach in Richtung FOS an einem rechts am Straßenrand stehenden Auto vorbei. Der 70-jährige Fahrer dieses Wagens fuhr zur selben Zeit los und scherte aufgrund eines davor parkenden Fahrzeugs nach links aus. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei die vorbeifahrende Fahrerin, und es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

