Versuchte E-Mail-Erpressung bei Polizei Krumbach angezeigt

Von einer versuchten Erpressung per E-Mail berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach erhielt am Montagabend eine 61-jährige Frau mehrere Warn-E-Mails von ihrem Mailanbieter über die Anforderung von Sicherheitspasswörtern. Danach bekam sie eine Mail von einem Unbekannten, der angab, ihren Account übernommen zu haben. Daraufhin erpresste dieser sie, sensible Daten zu veröffentlichen, sofern sie nicht 500 US-Dollar via Bitcoin über eine anonyme Kryptobörse übersenden würde. Die Ermittlungen dauern noch an. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Erpressungsversuch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis