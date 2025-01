Vertuschungsversuch: ohne Führerschein unterwegs

Am Mittwochvormittag erschien eine 28-jährige Frau auf der Polizeiinspektion Krumbach und teilte mit, dass sie kurz zuvor in der Kulturstraße ein geparktes Auto mit ihrem Fahrzeug berührt hätte. Während der Unfallaufnahme meldete sich jedoch bezüglich des Unfalls eine Zeugin, welche angab, dass das Fahrzeug von einem männlichen Fahrer gefahren wurde. Auf diesen Vorhalt gab die Frau schließlich zu, dass es sich bei dem Fahrer um ihren 29-jährigen Freund gehandelt hatte, welcher zwar in Ausbildung, jedoch noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. An dem berührten Auto entstand kein Sachschaden. (AZ)

