„Vocalcrash“ und „Seitenblicke“ planen ein Doppelkonzert

Nach dem ausverkauften Konzert in diesem Jahr im Krumbacher Stadtsaal haben „Seitenblicke“ und „Vocalcrash“ für 2025 eine musikalische Überraschung angekündigt: Ein Doppelkonzert im März 2025 im Krumbacher Stadtsaal, das die Fans der beiden Vocalensembles erneut in seinen Bann ziehen dürfte, heißt es in der aktuellen Mitteilung.

Die sieben Sängerinnen und Sänger von Vocalcrash (Leitung: Michaela Zach) überzeugen mit einem breit gefächertem Repertoire an modernen Popsongs, rockigen Evergreens oder gefühlvollen Balladen, die „das Publikum in ihren Bann ziehen“. Mal hart, mal zart – aber immer mit vollem Herzen dabei.

Motiviert durch den Erfolg der letzten Konzerte hat sich „Vocalcrash“ musikalisch weiterentwickelt, Neues ausprobiert und auch das Repertoire anspruchsvoller A capella-Songs erweitert. Die vier - bis sechsstimmigen Arrangements erfordern nicht nur Stimmbeherrschung, sondern auch höchste intonatorische Präzision. Das Ergebnis ist ein Gesamtklang, der den Raum ausfüllt, die Luft zum Knistern bringt und die Zuhörer verzaubert.

„Seitenblicke" (von links): Marina Ehrlicher, Markus Ellenrieder, Alexander Schiefele und Julia Michel. Foto: Julia Harder

Die Gruppe „Seitenblicke“ besteht aus vier leidenschaftlichen Sänngerinnen und Sängern, die „musikalisch nichts dem Zufall überlassen“. Hier ist jeder Solist/ -in. In einem abgestimmten Ensemble aus Klavier, Cajon und mehrstimmigem Gesang werfen sie im wahrsten Sinne des Wortes „harmonische Seitenblicke“ auf Unplugged-Cover-Versionen ruhiger Balladen und fetziger deutscher und englischer Popsongs. Mit ihren einzigartigen Stimmen und ihrer vielfältigen Liedauswahl hat das Quartett in den letzten Jahren mehrfach bei Auftritten in Krumbach und Umgebung ihr Publikum begeistert.

Nach dem Erfolg im letzten Jahr ist auch diesmal mit großem Andrang an den beiden Konzertabenden zu rechnen: Am Samstag, 29. März 2025, um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) oder am Sonntag, 30. März 2025, um 18 Uhr (Einlass 17 Uhr). Tickets sind im Vorverkauf vergünstigt und ab sofort beim Kids Corner in Krumbach oder im Dorfladen Deisenhausen erhältlich. (AZ)