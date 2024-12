Volksmusik aus dem Repertoire des Kerber-Ensembles

Der Bergbauernhof der Familie Kerber ist seit über fünf Jahrzehnten Keimzelle und Hort überlieferter und erneuerter allgäu-schwäbischer Volksmusik. Jutta Kerber (1937 bis 2022) war treibende Kraft und zentrale musikalische Persönlichkeit der Musikerfamilie Kerber aus Hinterreute bei Oberstaufen. Als Mitbegründerin und Leiterin verschiedener Musikschulen in Schwaben und in ihrer Funktion als nebenamtliche Volksmusikberaterin des Bezirks Schwaben hat sie die Volksmusik in ganz Schwaben gefördert und verbreitet.

Zusammen mit ihrer Familie musizierte Jutta Kerber über 40 Jahre lang im Kerber-Ensemble. Traditionelle und neu gemachte Volksmusik, professionell gespielt – das ist das Markenzeichen dieser Besetzung, die sich in der Musikszene im Allgäu und darüber hinaus einen Namen gemacht hat.

Ein breites musikalisches Repertoire

Zum Repertoire der Gruppe zählen überlieferte Stücke – gekonnt für das Ensemble arrangiert – und unzählige Eigenkompositionen aus der Feder von Jutta Kerber. Darunter finden sich Tanzmelodien, Musik für den Kirchenraum, aber auch Fantasien und landschaftliche Stimmungsbilder – inspiriert von der westallgäuer Bergwelt und dem Leben auf dem Kerberhof in Hinterreute.

Nun hat die Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben 29 Stücke aus dem Repertoire des Kerber-Ensembles herausgebracht, 15 Stücke spielbar für klassische Stubenmusikbesetzung, 14 mit zusätzlicher Flötenstimme. Information und Bestellung: Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben; Telefon 08282 62242; www.volksmusik-schwaben.de. (AZ)