Von Kuchen bis Politik: Ein neuer Podcast aus dem Herzen Krumbachs

Was macht Mittelschwaben aus? Ist es die Natur, der ausbaufähige öffentliche Nahverkehr? Oder der Lokalpatriotismus, gepaart mit Weltoffenheit? Geht es nach den zwei Krumbacher Bekanntheiten Pascal Aldoais und Marc Hettich, ist all das Mittelschwaben. Zu etwas Besonderem mache die Region jedoch etwas anderes: die Menschen. Und diese wollen der Krumbacher Plätzchenbäcker Aldoais und Quartiersmanager Hettich nun vorstellen. In „Marc und Pascal‘s Mittelschwäbischer Podcast“ laden die beiden regionale Persönlichkeiten ein, um mit ihnen in aller Ruhe zu quatschen.

