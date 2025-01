Vor dem Kreisel in Krumbach krachte es am Donnerstagabend

Blechschaden in Höhe von rund 4000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in Krumbach am Donnerstagabend entstanden. Wie die Polizei berichtet, war eine Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Babenhauser Straße stadteinwärts unterwegs. Am Kreisverkehr musste die Frau verkehrsbedingt abbremsen. Eine 23-jährige Fahrerin hinter ihr erkannte dies laut Polizei zu spät und fuhr ihr mit ihrem Pkw hinten auf. Verletzt wurde niemand. (AZ)

