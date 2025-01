Wahlkampfauftakt mit Waigel statt Söder

Es war kurz nach sieben Uhr am Samstagmorgen, als bei Theo Waigel eine Nachricht auf dem Handy ankam. Der Absender: Markus Söder. Eine fiese Erkältung hinderte den sonst so robusten Ministerpräsidenten daran, wie geplant beim Neujahrsempfang der Kreis-CSU im Krumbacher Stadtsaal zu sprechen. Auch seinen später am Samstag geplanten Auftritt in Augsburg musste er absagen. Ob der CSU-Ehrenvorsitzende vielleicht statt seiner in Krumbach sprechen könnte? Was Waigel selbstverständlich gerne tat. „Er war so freundlich, auch noch zu fragen, ob ich gleich auch noch den Termin in Augsburg übernehmen kann“, erzählte Waigel wenig später auf der Stadtsaal-Bühne. Da habe er dem deutlich Jüngeren allerdings klargemacht: „Wenn Du mal in meinem Alter bist, machst Du sowas sicher auch nicht.“

