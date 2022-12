Krumbach

Walter Gleich ist der "Detektiv" der Krumbacher Ortsgeschichte

Plus Der 81-Jährige hat etliche Werke zur Ortsgeschichte verfasst. Er erzählt von seinen vielen Hobbys, einem Krumbacher Luftschutzkeller und erklärt, was ein "Eisgalgen" ist.

"Man schafft etwas, das bleibt“, antwortet er, wenn man ihn nach seinem Engagement in Sachen Heimatgeschichte fragt. Der Ortschronist Walter Gleich wurde im Sommer 1941 in Krumbach/Hürben geboren. "Meine Mutter hat mich zu Hause zur Welt gebracht“, betont der Vater zweier Töchter, und deutet damit an, dass die heutige Zeit eine andere ist. Viele Landwirtschaften habe es damals in Krumbach gegeben und trotz harter Arbeit sei abends Zeit gewesen, sich miteinander aufs "Bänkle“ zu setzen und zu reden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

