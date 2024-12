Weihnachtsverlosung in Krumbach: 30-mal ein Gewinnerlächeln

Am vergangenen Samstag drehte sich zum ersten Mal im Rahmen der Weihnachtsaktion 2024 die große Lostrommel der Werbegemeinschaft Krumbach. Dicht gedrängt und gegen den Regen gut beschirmt waren viele Weihnachtslos-Sammler bei der Liveziehung in Munding’s Biergarten dabei, wo an diesem Nachmittag auch „Krumbachs kleiner Weihnachtsmarkt“ eröffnete.

Zur Einstimmung spielten die Flötenkinder des Musikvereins Krumbach. An der Lostrommel halfen Max (7 Jahre) und Johanna (10 Jahre) Hans-Peter und Lukas Ziegler dabei, die Glückslose für 30 Preise zu ziehen. Insgesamt füllt die Werbegemeinschaft den vorweihnachtlichen Gabentisch in diesem Jahr mit Sach- und Gutscheinpreisen im Wert von über 10.000 Euro.

Ihre Glückslose in Preise eintauschen konnten diesmal: Felix Leitner (Aletshausen), Tanja Huber, Viktoria Oberhofer (beide Attenhausen), Philipp Hemmerle (Balzhausen), Angelika Mayer (Billenhausen), Ingrid Hoffmann, Edith Lentz, Stefanie Hoffmann, Amelie Weinelt, Helena Schiller, Jakob Eheim, Dorothea Leopold, Denise Paar, Franz Huggenberger, Josefine Bestler, Christa Wenninger, Georg Hoffmann, Maria Frey, Erika Schmid, Sina Probst, Ulrike Rau, Roswitha Kühner, Dieter Roschmann, Regina Bosch (alle Krumbach), Erhard Niesner (Mindelzell), Anna Bernhardt (Thannhausen), Bernhard Hampp, Martina Baur und Ilse Steinle (alle Wattenweiler). Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner!

Die zweite Zwischenziehung findet am Samstag, 14. Dezember statt

Am Samstag, 14. Dezember, steht um 14 Uhr die zweite Zwischenverlosung an, die wieder vielen Losesammlern wertvolle Gewinne beschert. Wie immer bei den Zwischenziehungen, gilt auch am Samstag: Nur wer vor Ort ist und den kleinen Losabschnitt bis 14 Uhr in die Trommel wirft, kann gewinnen. Bevor es so richtig spannend wird, können sich die Besucher auf dem Platz vor dem Wasserschloss in Weihnachtsstimmung bringen lassen: Ein Bläser-Duo unterhält mit beschwingten Melodien. Zur dritten und letzten Live-Verlosung, bei der zugleich auch die Gewinnerin oder der Gewinner des Hauptpreises gezogen wird, lädt die Werbegemeinschaft Krumbach am Samstag, 21. Dezember, in den Stadtpark.