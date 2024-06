Weite Teile der Krumbacher Innenstadt sind überflutet

Krumbach wird vom Hochwasser geradezu "schwer erwischt". Der Hochwasserschutz ist überspült worden. Wie Kommandant Mathias Vogel die Situation einschätzt.

Der Hochwasserschutz hat leider nicht standgehalten. Inzwischen sind weite Teile der Krumbacher Innenstadt überflutet, das Wasser ist in Wohn- und Gewerbegebäude eingedrungen, die Schäden könnten massiv sein. Dies teilt der Krumbacher Feuerwehrkommandant Mathias Vogel auf Anfrage unserer Redaktion mit. Evakuierungen könne er nicht ausschließen, er hoffe aber, dass dies nicht notwendig sei.

Krumbach Stadtbad Hochwasser Samstag Auch das Krumbacher Stadtbad ist inzwischen in großen Teilen überflutet. Foto: Peter Bauer

Zahlreiche Straßen sind in Krumbach und den Ortsteilen inzwischen gesperrt. Laut Vogel ist die Lichtensteinstraße aktuell die einzige passierbare West-Ost-Verbindung. Das Hochwasser erinnere in seinen Ausmaßen durchaus an das schlimme Hochwasser im Juni 2002, erklärt der Kommandant. Ähnlich wie im Juni 2002 sind Rettungskräfte mit Schlauchboten unterwegs.

Welche Gebiete überflutet sind

Überspült seien aktuell umfangreiche Bereiche im Gärtnerweg/Südstraße, Dr.-Steinbrenner-Straße, Gesundbrunnenplatz, Mühlstraße, aber auch im Krumbacher Norden (Nordstraße). Zahlreiche Keller seien vollgelaufen, die Anfragen bei der Feuerwehr, Keller auszupumpen, würden sich häufen. Kurz formuliert: Krumbach gleicht einer Seenplatte. Aktuell könne die Feuerwehr aber noch nicht abpumpen, da permanent Wasser nachlaufen würde. Es sei zudem zu befürchten, dass der Pegel weiter steigen werde.

Auch die Krumbacher Ortsteile sind massiv betroffen

2013 hatte der damals neu errichtete Hochwasserschutz die Krumbacher Innenstadt gewissermaßen gerettet, am Samstag war er sozusagen "chancenlos", wie dies Vogel umschreibt. Massiv betroffen sind auch die Ortsteile Niederraunau und Billenhausen. Nicht ganz so schlimm sei es, so Vogel, in den Ortsteilen Attenhausen und Edelhausen, die an der Hasel liegen.

Noch nicht abschätzbar seien die entstanden Sachschäden, diese könnten aber, so Vogel, umfangreich sein. In Bereichen überflutet ist auch das Krumbacher Freibad. Bekanntlich schließt der Landkreis Günzburg aktuell nicht aus, dass entlang der Flüsse Günz, Kammel, Mindel und Zusam Evakuierungsaktionen notwendig sein könnten. Vogel hofft, dass es in Krumbach nicht so weit kommt. Als Notunterkunft stehe der Stadtsaal zur Verfügung. Es wäre in der langen Geschichte des Gebäudes, in dem einst Heimatvertriebene untergebracht waren, eine weitere denkwürdige Episode. Kaum betroffen vom Hochwasser ist der Ortsteil Hohenraunau, der bekanntlich auf einer Anhöhe liegt.

