Krumbach

Welche Bedenken es im Krumbacher Rat zur Klinikreform gibt

Plus Kliniken-Vorstand Robert Wieland spricht über die Perspektiven der Krumbacher Klinik. Was einige Stadträte bedauern und wie es mit der Geburtshilfe weitergeht.

Von Peter Bauer

Hohe Defizite, Mangel an Ärzten und Pflegekräften, der Druck durch die Lauterbach'sche Krankenhausreform: Als Robert Wieland, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, die Pläne zur Zukunftssicherung der Kliniken Günzburg und Krumbach im Krumbacher Stadtrat vorstellte, war mit Blick auf die schwierigen Rahmenbedingungen Verständnis im Gremium zu spüren. Aber die Räte machten sich auch intensiv Gedanken, wie es langfristig mit dem Klinikstandort Krumbach weitergehen wird. Stadtrat Christian Plail beispielsweise brachte dies so auf den Punkt: "In Krumbach wird die Rundumversorgung weniger. Und die Reduktion im Viszeralbereich tut weh".

Bekanntlich wird Dr. Alexander Heiß (63), seit 2006 Chefarzt für Viszeralchirurgie (Bauchchirurgie, Schilddrüsenoperationen) in Krumbach, zum Jahresende in den Ruhestand gehen. Wieland würdigte die langjährige Arbeit von Heiß im Rat als "hervorragend". Aber Heiß trage die Neuausrichtung der Aufgaben zwischen Günzburg und Krumbach nicht mit und gehe aus "persönlichen Gründen" in den Ruhestand. Gleichermaßen müsse man klar sagen, dass die Klinikreform ein Zentrum für Viszeralchirurgie nur noch in einer Klinik der Stufe 2 vorsehe. Günzburg ist dieser Stufe zugeordnet, Krumbach der Stufe 1n. In Krumbach werde man daher, so Wieland, künftig umfassende, planbare Eingriffe, beispielsweise bei schweren Tumoren, nicht mehr anbieten können. Wieland: "Für zwei Standorte würden wir auch nicht die Fachkräfte bekommen." In Krumbach werde aber eine "Basischirurgie" aufrechterhalten bleiben.

