Welche wegweisenden Änderungen in der Krumbacher Geburtshilfe anstehen

Freitag, 20. Dezember: Das ist ein besonderer Tag für die Klinik Krumbach und wohl auch für die gesamte Stadt Krumbach. Es ist „der letze Tag für eine Aufnahme zur Geburt in der Klinik Krumbach, unabhängig davon, wie lange es dauert“, heißt es in der aktuellen Mitteilung der Kreiskliniken Krumbach. Geburten im Landkreis Günzburg? Sie finden dann komplett in der Klinik Günzburg statt. Wie geht es weiter mit Geburtshilfe und Gynäkologie in Krumbach und im gesamten Landkreis? Im Gespräch mit unserer Redaktion erläuerte dies Klinikenvorstand Robert Wieland ausführlich. In Krumbach werde es in einem Ambulanten Hebammenzentrum umfangreiche Angebote vor und nach der Geburt geben.

