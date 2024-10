Wie Autorin Sineb El Masrar den Umgang der Menschen untereinander sieht

Während es am Samstagabend draußen herbstlich dämmert, herrscht im Krumbacher Stückwerk eine heimelige Atmosphäre. Gedämpftes Licht konzentriert sich auf eine kleine Bühne. Davor füllt eine gespannte Menge von etwa 35 bis 40 Menschen den etwa Klassenzimmer großen Raum. Aufgeregt tuschelt das Publikum bis endlich die Autorin, die im Rahmen des Literaturherbsts liest, eintritt. Begleitet wird sie von Marc Hettich, der den Abend moderieren wird. Beim Literaturherbst sowie der Langen Nacht der Demokratie gehe es darum, wie wir miteinander reden und umgehen. Sineb El Masrar hat dazu an diesem Abend ihr neues Buch „Heult leise, Habibis“ mitgebracht und startet direkt mit dem zweiten Kapitel: „Trifft ein Lauter einen Stillen in der Bar“.

Das „Geschäftsmodell Polarisierung“ generiert Aufmerksamkeit im Internet.

Darin definiert sie den Unterschied zwischen Introversion und Extraversion nach dem Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung. Demnach sind in jedem von uns die Anlagen für beides vorhanden. Welche der beiden im Umgang mit anderen Menschen hervortritt, hängt von Erziehung sowie Erfahrung und Umwelt ab. Während eher introvertierte Menschen ihren Fokus mehr nach innen richteten, bezögen sich extrovertierte Menschen auf ihr äußeres Umfeld. Die Schriftstellerin stellt dabei klar, dass die Grenzen oft fließend und nicht charakteristisch starr seien. Damit spannt sie den Bogen zum ersten Kapitel und der darin erklärten Empörungskultur. Sie erläutert dies anhand der Art, wie Menschen auf Social Media miteinander agierten und sich dabei oft in ihrer Empörung sowie ihrem Hass über bestimmte Themen bestätigten und hochschaukelten. Dies geschehe meist ohne entsprechende Fachkenntnisse. Ähnlich geht El Masrar das Thema im dritten Kapitel „Geschäftsmodell Polarisierung“ an und seziert es. Sie beschreibt den fließenden Übergang von Populismus in Extremismus und wie Gefühle wie Angst bewusst hervorgerufen werden, um Aufmerksamkeit zu generieren. Diese Manipulationen fänden auf Social Media nicht nur einen idealen Nährboden, sondern entzögen oft jegliche Grundlage für fundierten Diskussionsaustausch.

Verschwörungstheorien lassen Familien auseinaderdriften.

Dabei gehe es bei vielen Menschen oft nicht um das diskutierte Thema wie beispielsweise Migranten, sondern um eine tiefe Verletzung der Seele, die zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden habe. In einem kurzen Interview mit Marc Hettich erklärt die Autorin, warum ihr dieses Thema so wichtig sei. Beginnend mit der Coronapandemie habe sie im engeren Umfeld die Schwierigkeiten in vielen Familien gesehen, die an den Verschwörungstheorien zu zerbrechen drohten. Das sei ein Spiegelbild zur Gesellschaft, welche immer weiter auseinanderdrifte.

Anschließend beginnt eine lebhafte Fragerunde mit dem Publikum, bei der sich immer wieder herauskristallisiert, wie wir als Einzelne mit Populismus und Extremismus umgehen können, um unsere Demokratie zu schützen. Gerade in unserem engeren Umfeld sollten wir für Gespräche offen bleiben. In der Öffentlichkeit gelte zu bedenken, hier nicht unnötig Ressourcen zu verschwenden, sondern diese gezielt einzusetzen. Besonders in der Jugendarbeit wäre ein verstärktes Engagement wichtig. Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit. Sie müsse verteidigt und geschützt werden.