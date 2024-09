Diese Pläne hat Krumbachs neue Försterin für den Wald

Wenn Lena Tausch durch den Wald streift, beobachtet sie ganz genau. Achtet auf jedes kleine Detail, auf den noch so winzigen Haufen Sägemehl am Boden. Denn der Wald ist abhängig von ihrem wachen Blick. Übersieht die 35-Jährige mal einen befallenen Baum, könnte dies weitreichende Konsequenzen haben. Konsequenzen, die die Försterin unbedingt vermeiden will. Doch das ist viel Arbeit, immerhin kümmert sich Tausch um insgesamt 1600 Quadratmeter Krumbacher Forst. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, vor der die Försterin nach ihrem ersten halben Jahr immer noch Respekt hat.

Mira Herold-Baer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis