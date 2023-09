Krumbach

vor 32 Min.

"irgendwie" macht zu: Wieder verliert Krumbachs Innenstadt ein Fachgeschäft

Plus Im "irgendwie" in Krumbach läuft der Totalausverkauf. Warum sich Ulrike Walter und Petra Oberhoffner zur Geschäftsaufgabe entschlossen haben.

Von Dr. Edith Burkhart-Funk Artikel anhören Shape

Wer ein exklusives Geschenk sucht, eine ausgefallene Karte, etwas ganz Besonderes für seine Wohnung wie Geschirr, Gläser, Kissen, Tischdecken, Kerzen, nicht alltägliche Deko- oder Papeterieartikel ist beim "irgendwie" in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße 41 an der richtigen Adresse - noch. Denn bei diesem außergewöhnlichen Laden mit Artikeln, die sonst nicht leicht zu finden sind, läuft gerade der Totalausverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Es ist nicht so, dass es an Kunden fehlte, ganz im Gegenteil, das Geschäft läuft sehr gut. Aber die beiden Inhaberinnen möchten in den Ruhestand gehen und eine Nachfolge haben sie nicht gefunden, obwohl sie die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben haben.

Eröffnung des neuen "irgendwie" im Juli 1998. Von links: Hans Baum (Gewerbe- und Handelsverein), Wolfgang König (Werbegemeinschaft), Ulrike Walter, Erwin Lutzenberger (Vermieter), Petra Oberhoffner, Tessi Wieser (Angestellte), Willy Rothermel (damals 2. Bürgermeister). Foto: Archiv Irgendwie

In fast 40 Jahren haben Ulrike Walter und Petra Oberhoffner den Betrieb zu dem auf- und ausgebaut, wie er sich heute präsentiert. Man nennt sie auch die "Wiesermädla", nach ihrem Vater, dem "Wieser Bertl", den wohl jeder in Krumbach kannte. 1985 suchte Ulrike eine neue Beschäftigung, nachdem ihr Vater sein Autohaus, in dem sie angestellt war, aufgegeben hatte. Sie gründete einen Laden im Eckhaus zwischen Karl-Mantel- und Mühlstraße, das "soWieso", in dem es vor allem Scherz- und Geschenkartikel sowie Papeteriewaren zu kaufen gab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen