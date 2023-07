Krumbach

vor 2 Min.

Wohnraum für die Mitarbeiter der Kreisklinik Krumbach

Plus Als Auftakt für den letzten Bauabschnitt in der Mindelheimer Straße wird ein Grundstein gelegt und eine Zeitkapsel platziert.

Von Susanne Hofmeister Artikel anhören Shape

Das Wohnbauprojekt Maximilians am See, besser bekannt als der „Schnalzger Weiher“ in der Mindelheimer Straße, schreitet voran. An diesem Bauvorhaben, gegenüber dem Krankenhaus, ist auch der Landkreis beteiligt. Die Firma Abenstein GmbH & Co. Bauunternehmen KG startet nun mit dem Bau des dritten und letzten Gebäudes der Wohnanlage.

Bereits im Januar dieses Jahres wurde mit dem Bau von Gebäude A und C begonnen. Weichen musste dem Projekt ein Einfamilienhaus. Haus B wurde vom Zweckverband Wohnungsbau des Landkreises Günzburg gekauft. Um die Kreisklinik Krumbach zu stärken, soll in diesem Haus Wohnraum für Ärzte und Pflegepersonal geschaffen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen