Zeugen gesucht: Zwei Unfallfluchten in Krumbach und ein geklärter Fall

Am Freitag, 18. Oktober, ist es in Krumbach zu zwei Fällen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gekommen. Ein Pkw wurde laut Polizeibericht zwischen 11 und 11.30 Uhr in der Raunauer Straße beim Ostfriedhof beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Badweg zwischen 10 und 16.30 Uhr. Hier wurde ein geparkter Kombi am rechten hinteren Radkasten beschädigt, auch hier beläuft sich der Schaden auf rund 1.000 Euro.

Ein dritter Unfall, ebenfalls am Freitag passiert, konnte dank einer aufmerksamen Zeugin geklärt werden. Ein 59-jähriger Autofahrer beschädigte zwischen 12.30 und 13 Uhr in der Franz-Aletsee-Straße ein geparktes Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Hinweise zu den ersten beiden Fällen nimmt die Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 entgegen. (AZ)