Zu weit links gefahren: Autos stoßen in Krumbach zusammen

Am Freitag gegen 13 Uhr hat sich in der Burgauer Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro ereignet. Nach Angaben der Polizei war zur Unfallzeit ein 81-Jähriger mit seinem Pkw auf der Burgauer Straße stadtauswärts unterwegs. Diesem kam ein 54-Jähriger ortseinwärts mit seinem Wagen entgegen. Aufgrund der Unfallspuren sowie einer Zeugenaussage wird aktuell davon ausgegangen, dass beide Verkehrsteilnehmer zu weit links in Richtung Fahrbahnmitte fuhren, weshalb ihre Fahrzeuge miteinander kollidierten. Der 81-jährige Fahrzeuglenker kam mit leichten Verletzungen zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus nach Krumbach. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Aufnahme des Unfalls musste der betroffene Straßenteil abgesperrt werden. (AZ)

