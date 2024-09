Zwei Autos streifen sich im Dossenbergerweg in Krumbach

Von einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr vom Montagabend in Krumbach berichtet die Polizei. Demnach streiften sich zwei Pkw, nachdem eines der Fahrzeuge kurz zuvor in die Straße abgebogen war. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte jedoch nicht eindeutig geklärt werden, welches Fahrzeug gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis