Krumbach

vor 58 Min.

Zwei Krumbacher starten bei Ironman-Triathlon für guten Zweck

Jonas Finkele und Marco Thalhofer lernten sich einst beim Radfahren kennen und nehmen in Maastricht an einem Triathlon teil.

Plus Zwei Krumbacher gehen am 7. August bei einem Langdistanz-Triathlon in Maastricht an den Start und sammeln Spenden für ein besonderes Projekt.

Von Piet Bosse

Das Fahrrad hat die Krumbacher Jonas Finkele und Marco Thalhofer zusammengebracht. Die 25-Jährigen kennen sich schon seit der siebten Klasse, das Fahrrad und der gemeinsame Schulweg aus der Nähe des Krumbacher Freibads zum Simpert-Kraemer-Gymnasium machte sie zu besten Freunden. Sie fuhren zusammen in den Urlaub, wohnten während des Studiums zusammen und bereiten sich jetzt jeder für sich auf das gemeinsame Ziel, den Triathlon in Maastricht am 7. August vor, wo sie für Fahrräder für den guten Zweck an den Start gehen.

