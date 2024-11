Zwei Unfallfluchten am Donnerstag in Krumbach: Polizei ermittelt

Eine Zeugin beobachtete laut Polizeibericht am Donnerstag um 9.55 Uhr in der Hürbener Straße in Krumbach, wie ein Lastkraftwagen in östlicher Richtung fuhr und beim Rechtsabbiegen in die Raunauer Straße mit seinem Auflieger einen geparkten Personenkraftwagen touchierte. Der geparkte Wagen wurde dabei auf der linken Seite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Auch am Lastkraftwagen müssten auf der linken Seite Schäden entstanden sein. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, und konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Laut der Zeugin hatte der Lastkraftwagen ein ausländisches Kennzeichen, einen grünen Auflieger und das Bild einer Giraffe mit herausgestreckter Zunge. Zeugen, die weitere Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden.

Unfallflucht in Krumbach: Zeugen gesucht

Ein weiterer Fall ereigente sich am Donnerstagnachmittag in Krumbach. Laut Polizei fuhr ein Mann mit seinem Pkw auf der Babenhauser Straße in westlicher Richtung und wollte nach rechts abbiegen. Hinter ihm folgte ein weiterer Wagen, dessen Fahrerin nach links abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang kam es zu einem Streifzusammenstoß. Die Fahrerin des hinteren Wagens setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Verletzte gab es nicht. Da der Geschädigte das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notierte, konnte die Verursacherin ermittelt werden. An ihrem Fahrzeug wurden entsprechende Schäden festgestellt. (AZ)