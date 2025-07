Kulturwoche: Ein buntes Kaleidoskop aus Musik, Geschichte und Gemeinschaft

Kulturfreunde freuen sich auf die fünfte Ausgabe der Krumbacher Kulturwoche, die vom 11. bis 20. Juli in verschiedenen Veranstaltungsorten der Stadt ein breites Spektrum an Kultur- und Musikangeboten bereithält. Nach dem erfolgreichen Wandel vom Kulturwochenende zur Kulturwoche erwartet Besucherinnen und Besucher auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Theater, Führungen, Ausstellungen und vielem mehr.

Eröffnung der Kulturwoche mit Musical-Highlights

Den Auftakt macht am Freitag, 11. Juli, um 20 Uhr das Eröffnungskonzert „Musical Stories“ in der Aula des Simpert-Kraemer-Gymnasiums. Daniel Mladenov, unter anderem König Ludwig im Musical „Ludwig2“ in Füssen, präsentiert gemeinsam mit Susanne Rieger Ausschnitte aus bekannten Musicals wie „Tanz der Vampire“, „Phantom der Oper“ oder „Wicked“. Das Konzert verspricht einen eindrucksvollen Abend voller großer Musicalmomente.

Führungen und Straßenmusik am Samstag, musikalischer Sonntag für alle Altersgruppen

Am Samstag, 12. Juli, startet um 14.30 Uhr eine historische Führung des Heimatvereins durch Krumbach, die die Geschichte der Stadt als österreichischer Markt und bayerische Stadt lebendig werden lässt. Treffpunkt ist am Schloss, die Führung dauert etwa 90 Minuten. Ab 17 Uhr laden der Fotograf Frank Riederle und der Kunstkreis Eschenlohe am Hürbener Wasserschloss zu einem Konzert mit Straßenmusik ein, begleitet von einer Ausstellung seiner Fotografien. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Am Abend bringt dann das Konzert „Krumbach rockt den Stadtsaal“ Blues- und Rockfans auf ihre Kosten: Doc Wenz and the Melancholics eröffnen den Abend mit Singer-Songwriter-Sounds, bevor Evil MaMa mit energiegeladenem Bluesrock die Bühne übernimmt. Das Konzert im Stadtsaal ist ebenfalls frei zugänglich, um Spenden wird gebeten.

Der Sonntag, 13. Juli, steht ganz im Zeichen der Musik mit vielfältigen Angeboten für Jung und Alt. Den Beginn macht ab 10 Uhr die Veranstaltung „Mein erstes Konzert“ in der Aula des Simpert-Kraemer-Gymnasiums, bei der die jüngsten Musikerinnen und Musiker des Musikinstituts Kolb ihr Können zeigen. Im Anschluss folgt um 11 Uhr die Matinee „Junge Talente“ mit Ensembles des Musikvereins, Vokalgruppen aus den Gymnasien Ursberg und Krumbach sowie weiteren Nachwuchsmusikern – ein musikalisches Highlight mit Gesang, Klavier und Bläsermusik. Am Nachmittag sorgt Peter Prause ab 14 Uhr im großen Saal des Munding mit Tanzmusik von Country bis Schlager für gute Stimmung, während um 16 Uhr die Märchenerzählerin Tine Mehls im Kreislehrgarten des Gartenbauvereins mit Pflanzenmärchen Groß und Klein begeistert.

Musik im Stadtgarten und Klassik-Konzert

Der Montagabend bietet ab 18 Uhr im Krumbacher Stadtgarten mit der Big Band der Berufsfachschule, „Die Grimmettis“ aus Ursberg sowie einer Schülerband Rock- und Swingklänge zum Mitfeiern.

Am Donnerstag, 17. Juli, erwartet Klassikliebhaber um 19 Uhr ein Konzert mit Meisterwerken der Romantik von Schubert, Weber und Brahms in der SKG-Aula. Das Trio aus Klarinette, Klavier und Sopran verzaubert mit tiefgründiger Musik und moderiertem Einblick in die Epoche.

Afrikanische Percussion und Alphörner am Freitag Führung, Mundart und Live-Musik am Samstag

Das musikalische Freiluft-Highlight am Freitag, 18. Juli, ab 18 Uhr am Hürbener Wasserschloss ist die Kombination von afrikanischer Power Percussion durch die Trommelgruppe „Djabayomi“, dem Alphorntrio Specker und der Band des Musikvereins Krumbach. Ein Abend voller klanglicher Vielfalt und sommerlicher Atmosphäre.

Der Samstag, 19. Juli, startet um 14 Uhr mit einer zweistündigen Stadtführung zu besonderen Orten und Gebäuden, organisiert vom Heimatverein. Ab 18 Uhr bietet das Hürbener Wasserschloss einen Abend mit schwäbischer Mundart und Volksmusik, präsentiert von der Matzenhofer Schwabengilde und den „Saiten- und Ventilkläpperern“. Den Abschluss bildet „Live am Marktplatz“ mit der Krumbacher Band MayDay von 19.30 bis 22 Uhr – Musik, Tanz und Spaß für alle.

Sonntag mit Gottesdienst, Picknick-Konzert und Friedenskonzert

Der Sonntag, 20. Juli, beginnt um 10.15 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst im Stadtgarten. Am Nachmittag um 14.30 Uhr lädt die Vocal-Pop-Band „SingTonic“ zum Picknick-Konzert ein – bei schönem Wetter mit a capella, Rock, Pop und Evergreens. Gäste sollen eine Picknickdecke mitbringen. Um 15.30 Uhr sorgt der Spielmanns- und Fanfarenzug Krumbach mit Auftritten in den Seniorenheimen für musikalische Freude. Den Abschluss bildet das ökumenische Friedenskonzert „Auf‘s Leben“ um 18 Uhr im Stadtpark (oder bei schlechtem Wetter in der Maria-Hilf-Kirche) mit Klezmer, Gospel und Friedensliedern sowie der Vorstellung des Projekts „Krumbacher Friedenswaage“.



Begleitend zur Kulturwoche laden Pilgerbegleiterin Regina Schury zu drei Rundwanderungen mit Themen zu Leben und Glauben ein. Zudem sind die Galerien Rakel und am Wasserschloss mit Ausstellungen geöffnet. Alle Infos zur Kulturwoche auf der Homepage www.susanne-rieger.de.