Literaturherbst: Tod, Liebe und Ökonomie in Krumbach

Bunt gefleckt präsentiert sich das neue Programmheft für den Krumbacher Literaturherbst 2025. Und ein buntes Kaleidoskop von 18 Veranstaltungen findet dazu in Krumbach statt. Neu ist diesmal, dass das Programm zeitlich kompakter geplant wurde. Früher zogen sich die Termine oft von der ersten Schulwoche nach den Sommerferien über drei Monate hin, manchmal mit langen Pausen. Diesmal sind es knapp sechs Wochen, in denen die Veranstaltungen stattfinden, war beim Pressegespräch zum Vorverkaufsstart in der Stadtbücherei zu erfahren. Der Veranstaltungsbogen spannt sich vom Samstag, 11. Oktober, bis zum Freitag, 21. November. Der Vorverkauf beginnt ab sofort.

