Krumbacher Literaturherbst 2025: Entdecken Sie faszinierende Lesungen und prominente Gäste!

Krumbach

Literaturherbst: Tod, Liebe und Ökonomie in Krumbach

Zum Literaturherbst 2025 wird in Krumbach ein buntes und hochkarätiges Programm geboten. Prominente Autoren kommen in die Kammelstadt.
Von Annegret Döring
    Sie alle freuen sich auf einen tollen Literaturherbst 2025 in Krumbach: (von links) Museumsleiterin Anita Roth, Christine Deubler (Weltladen), Marc Hettich (Vhs/Stückwerk), Charlotte Vogt-Morawetz (Lesen Schenken Vogt), Büchereileiterin Birgit Fleiner, Bürgermeister Hubert Fischer und Dr.Anneliese Hösch (Ökumenische Hospizinitiative).
    Sie alle freuen sich auf einen tollen Literaturherbst 2025 in Krumbach: (von links) Museumsleiterin Anita Roth, Christine Deubler (Weltladen), Marc Hettich (Vhs/Stückwerk), Charlotte Vogt-Morawetz (Lesen Schenken Vogt), Büchereileiterin Birgit Fleiner, Bürgermeister Hubert Fischer und Dr.Anneliese Hösch (Ökumenische Hospizinitiative). Foto: Annegret Döring

    Bunt gefleckt präsentiert sich das neue Programmheft für den Krumbacher Literaturherbst 2025. Und ein buntes Kaleidoskop von 18 Veranstaltungen findet dazu in Krumbach statt. Neu ist diesmal, dass das Programm zeitlich kompakter geplant wurde. Früher zogen sich die Termine oft von der ersten Schulwoche nach den Sommerferien über drei Monate hin, manchmal mit langen Pausen. Diesmal sind es knapp sechs Wochen, in denen die Veranstaltungen stattfinden, war beim Pressegespräch zum Vorverkaufsstart in der Stadtbücherei zu erfahren. Der Veranstaltungsbogen spannt sich vom Samstag, 11. Oktober, bis zum Freitag, 21. November. Der Vorverkauf beginnt ab sofort.

