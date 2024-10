Vier Monate nach der Flut: Wachstation am Oberrieder Weiher fast fertig

Der Bau der neuen Wachstation am Oberrieder Weiher war bereits auf der Zielgeraden, als am ersten Juni-Wochenende die Flut kam. Die gerade eingebauten Türen waren hinüber, der frische Estrich stand unter Wasser. Nun, rund vier Monate darauf, schaut es wieder besser aus. Auch dank etlicher Spenden. Die Endabrechnung ist noch nicht da. Doch 10.000 bis 15.000 Euro wird die Leistung einer Fachfirma auf jeden Fall kosten, den Estrich wieder trockenzulegen, erklärt Alexander Mayer, Vorsitzender der Krumbacher Wasserwacht. Mit über 1000 Euro wird dabei allein der Strom zu Buche schlagen. Etliche Privatleute und auch Vereine haben auf einen Spendenaufruf der Wasserwacht nach der Flut reagiert. Etwa 3000 Euro kamen so zusammen. Weitere Zuwendungen sind willkommen, sagt Mayer.

