Im Becken ist schon Wasser - doch wann öffnet das Hallenbad?

Wasser ist immerhin schon im Becken, doch wann öffnet das Krumbacher Hallenbad nach seiner Ertüchtigung endlich wieder? Nach fast fünf langen Jahren des Wartens steht die Wiedereröffnung des Hallenbades kurz bevor. Wenn es endlich wieder seine Türen öffnet, können sich die Menschen in Krumbach und Umgebung auf das kühle Nass freuen, das sie so sehr vermisst haben. Die Vorfreude ist jetzt schon spürbar: Kinder träumen in Gesprächen von unbeschwertem Planschen und fröhlichem Lachen im Nichtschwimmerbereich, während Erwachsene sich nach dem erfrischenden Gefühl des Schwimmens und Sporttreibens im Winter sehnen. Endlich wollen sie wieder mit Herzenslust im Wasser ihre Bahnen ziehen und die Freude am Schwimmen in vollen Zügen genießen. Wie lange es bis zur Öffnung des Bades dauert.

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hallenbad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis