Kupferkessel aus Kirche in Breitenthal gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

In Breitenthal ist es zwischen Sonntag und Montag zu einem Diebstahl gekommen. Laut Polizeibericht entwendete ein bisher Unbekannter zwischen dem 21. September, 8 Uhr und dem 22. September, 19 Uhr aus der Pfarrkirche Heilig Kreuz einen Kupferkessel im Wert von rund 1000 Euro. Die Polizei Krumbach bittet unter der Telefonnummer 08282/9050 um Zeugenhinweise zum Täter oder dessen Fahrzeug. (AZ)
Breitenthal
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden