Kupferkessel aus Kirche in Breitenthal gestohlen – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Breitenthal

Kupferkessel aus Kirche in Breitenthal gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte stahlen einen Kessel im Wert von rund 1000 Euro aus der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Breitenthal. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Täter oder dessen Fahrzeug.
    Die Pfarrkirche Heilig Kreuz Breitenthal aus der Vogelperspektive.
    Die Pfarrkirche Heilig Kreuz Breitenthal aus der Vogelperspektive. Foto: Franz Hofhansl (Archivbild)

    In Breitenthal ist es zwischen Sonntag und Montag zu einem Diebstahl gekommen. Laut Polizeibericht entwendete ein bisher Unbekannter zwischen dem 21. September, 8 Uhr und dem 22. September, 19 Uhr aus der Pfarrkirche Heilig Kreuz einen Kupferkessel im Wert von rund 1000 Euro. Die Polizei Krumbach bittet unter der Telefonnummer 08282/9050 um Zeugenhinweise zum Täter oder dessen Fahrzeug. (AZ)

