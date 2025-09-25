Kupferkessel aus Kirche in Breitenthal gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

In Breitenthal ist es zwischen Sonntag und Montag zu einem Diebstahl gekommen. Laut Polizeibericht entwendete ein bisher Unbekannter zwischen dem 21. September, 8 Uhr und dem 22. September, 19 Uhr aus der Pfarrkirche Heilig Kreuz einen Kupferkessel im Wert von rund 1000 Euro. Die Polizei Krumbach bittet unter der Telefonnummer 08282/9050 um Zeugenhinweise zum Täter oder dessen Fahrzeug. (AZ)

