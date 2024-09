Elterntaxis im Kreis Günzburg: Wie kann der Schulweg sicherer werden?

„Am liebsten würden manche Eltern ihre Kinder bis ins Klassenzimmer fahren.“ Die Aussage von Schulamtsdirektor Thomas Schulze ist klar. Seine Einstellung zu den Elterntaxis ebenfalls. Insbesondere die Straßen im Bereich der Grundschulen im Landkreis seien durch die fürsorglichen Eltern „durchaus verkehrsreich“. Regelmäßig entsteht Chaos auf den Straßen, was Schülerinnen und Schüler gefährdet. So manche Schule sowie Elternbeiräte haben deshalb Aktionen gestartet, um das Problem besser in den Griff zu bekommen. Und was sagt die Polizei dazu?

