31-Jähriger aus dem DRW Ursberg ist wieder aufgetaucht: Suche beendet

Gegen Freitagmittag war ein 31-jähriger Mann aus Ursberg verschwunden. Die Einsatzkräfte konnten ihn jetzt wohlbehalten auf dem Gelände des DRW antreffen.

Am Freitagmittag ist nach einem 31-jährigen Mann gesucht worden, der im Bereich der B300 als vermisst gemeldet wurde. Es gab einen großangelegten polizeilichen Sucheinsatz nach dem Vermissten, an dem auch Diensthundeführer und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr teilt die Polizei mit: Die seit heute Mittag andauernde Suche nach einem 31-jährigen Mann ist beendet. Die Einsatzkräfte trafen ihn an.

Der Mann befand sich wohlbehalten auf dem Gelände des Dominikus-Ringeisen-Werks. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. (AZ)