Landkreis Günzburg

17:55 Uhr

Akuter Lehrermangel: "Waren kurz davor, System gegen Wand fahren zu lassen"

Plus Die Grund- und Mittelschulen im Landkreis Günzburg können den Unterricht ohne externe Lehrkräfte nicht stemmen. Die Probleme nehmen zu, aber es gibt Lösungsideen.

Von Piet Bosse

Ein halbe Stunde hat Schulamtsdirektor Thomas Schulze über den Lehrermangel an Grund- und Mittelschulen im Landkreis gesprochen, bis er einen Satz sagt, der für diesen ruhigen, sachlichen Mann ungewöhnlich direkt ist. "Wir waren kurz davor, das System gegen die Wand fahren zu lassen, damit in München spürbar wird, wie groß der Lehrermangel und wie groß die Belastung an den Schulen ist." Eine gute halbe Stunde vor dieser Aussage hat er die letzte Lücke geschlossen, alle offenen Stunden für das kommende Schuljahr mit befristeten Verträgen besetzt. 738 Wochenstunden waren das in den 36 Grund- und Mittelschulen im Landkreis Günzburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen