Analyse zur Wahl: Schack im Landtag, AfD zweitstärkste Kraft

Manche Straßen wurden in den letzten Wochen (wir hier in Krumbach) zu einem regelrechten Plakatwald. Dies dürfte nach dem Wahlabend bald der Vergangenheit angehören.

Plus Die CSU im Kreis Günzburg muss klare Einbußen hinnehmen. Die AfD kann ihren Stimmenanteil gegenüber 2018 massiv steigern. Die SPD rutscht weiter ab.

Von Peter Bauer

Jenny Schack ( CSU) ist erwartungsgemäß direkt in den Landtag gewählt worden. Das war keine Überraschung. Doch das Ergebnis mit 35,6 Prozent für Jenny Schack und mit 36,1 Prozent bei den Gesamtstimmen (bei diesem Parteiergebnis werden Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt) wird bei der CSU noch für so manche Diskussion sorgen. Die AfD, bereits 2018 zweitstärkste Kraft im Kreis, konnte ihre Position deutlich ausbauen. Für die CSU war der Wahlabend eine Zäsur. Jenny Schack tritt die Nachfolge von Alfred Sauter an, der 33 Jahre dem Landtag angehörte und nun nicht mehr kandidierte.

2018 lag das Parteiergebnis (Gesamtergebnis) für die CSU noch bei 42,7 Prozent, 2013 waren es noch 57,8 Prozent. Alfred Sauter hatte 2018 41,0 Prozent erhalten. Im Jahr 2013 hatten ihn noch 55,0 Prozent gewählt. All diese Zahlen machen deutlich, auf welch eine geradezu drastische Weise sich die Wahlergebnisse in den letzten Jahren verändert haben.

