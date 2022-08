Landkreis Günzburg

Attentat in München 1972: „Ein Tag, den man nicht mehr vergisst“

Plus Theo Waigel und Eva Gantner haben vor 50 Jahren das Attentat im Verlauf der Olympiade in München erlebt. Beiden sind die Erlebnisse noch sehr präsent.

Von Hans Bosch

Nicht direkt und doch hautnah erlebte Dr. Theo Waigel als persönlicher Referent des damaligen bayerischen Wirtschaftsministers Anton Jaumann den 5. September 1972. Gleiches gilt für Eva Gantner aus Krumbach, die sich als Lehramtsstudentin bei der Stadt München als Hostess beworben hatte und beauftragt war, ausländische Gäste während der Olympischen Spiele zu betreuen. Für beide gilt, dass das schreckliche Geschehen an diesem Morgen für sie wohl zeitlebens in Erinnerung bleiben wird. Bekanntlich überfielen damals acht palästinensische Terroristen die Wohnbungalows israelischer Sportler, nahmen elf von ihnen als Geiseln und forderten die Freilassung von über 320 Palästinensern. Trotz intensiver Verhandlungen kam es letztlich Stunden später zu einem missglückten Befreiungsversuch, in dessen Verlauf alle elf Geiseln, fünf Terroristen und ein Polizeibeamter ihr Leben verloren.

