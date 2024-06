Der Gewinner bei unserem Grundgesetz-Quiz steht fest

Zum 75. "Geburtstag" des Grundgesetzes gab es ein kleines Quiz mit sieben Fragen. Welche Antworten richtig sind und wer gewonnen hat.

Die Hochwasserkatastrophe überlagert gegenwärtig alles. Dabei gab es noch vor einigen Tagen ein richtig schönes Thema. Der 75. "Geburtstag" des Grundgesetzes wurde gefeiert. Würdigen wollten wir dies auch in einem kleinen Quiz mit sieben Fragen. Es gab 20 Liter Bier (oder wahlweise ein nicht alkoholisches Getränk) zu gewinnen. Zur Verfügung gestellt hat uns den Preis dankenswerterweise die Klosterbrauerei Ursberg. Nach einer Verlosung in der Redaktion unter den rund 40 Einsendungen mit den richtigen Antworten steht die Gewinnerin fest. Es ist Maria Ganser aus Burtenbach. Wir gratulieren herzlich! Das Quiz entstand auf Anregung und im Zusammenwirken mit Charlotte Marsch vom Krumbacher „Bündnis für Demokratie und ZusammenHalt“.

Diese Fragen gab es und diese Antworten sind richtig:

1. Was ist im Artikel 3 des Grundgesetzes festgelegt?

a. Die Reisefreiheit aller Menschen wird sichergestellt.

b. Die Einheit Deutschlands ist unantastbar.

c. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

Richtig ist die Antwort c.

2. Wer wurde 1949 der erste Bundeskanzler?

a. Ludwig von Wittelsbach

b. Konrad Adenauer

c. Franz Josef Strauß

Ganz klar, natürlich die Antwort b. Franz Josef Strauß wäre gerne Bundeskanzler geworden, aber er verpasste dies 1980 bei der Bundestagswahl knapp.

3. Von wem geht die Staatsgewalt aus?

a. Vom Bundespräsidenten

b. Vom Volk

c. Von den jeweils regierenden Parteien

Richtig ist hier die Antwort b.

4. Von wem werden die Richter des Bundesverfassungsgerichts gewählt?

a. Vom Bundestag

b. Vom Bundesrat

c. Je zur Hälfte vom Bundesrat und Bundestag

Hier ist die Antwort c zutreffend.

5. An welchem besonderen Ort wurde das Grundgesetz ausgearbeitet?

a. Schloss Seyfriedsberg

b. Altes Schloss Herrenchiemsee

c. Schloss Neuschwanstein

Die Antwort b ist richtig.

6. Wer hat laut Grundgesetz im Verteidigungsfall die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte?

a. Der Bundeskanzler

b. Der Verteidigungsminister

c. Der Bundespräsident

Richtig ist Antwort a.

7. Wie hießen in der Zeit, in der das Grundgesetz auf den Weg gebracht wurde, die Landräte in den damals noch selbstständigen Kreisen Günzburg und Krumbach?

a. Georg Simnacher und Karl Kling

b. Ferdinand Merckel und Fridolin Rothermel

c. Peter Frankenfeld und Heinz Schenk

Die Antwort B ist richtig. Frankenfeld und Schenk waren meisterhafte Unterhalter, aber natürlich keine Berufspolitiker. Simnacher war langjähriger Landrat, aber nicht im Jahr 1949. Kling war Landtagsabgeordneter.