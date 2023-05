Landkreis Günzburg

06:30 Uhr

Die Erdbeersaison im Kreis Günzburg verzögert sich: "Es ist ein Lottospiel"

Plus Mitte Mai sind die Erdbeeren auf den Plantagen der Familie Mayer in Münsterhausen noch grün. Doch nicht nur das unbeständige Wetter erschwert den Job.

Von Sophia Huber

Die Verkaufsklappe der großen roten Erdbeere ist in dieser Woche noch geschlossen. Zumindest die des Verkaufshäuschens, das am Wätteplatz in der Günzburger Innenstadt steht. "Warten Sie auf unsere Erdbeeren aus der Region ab Mitte Mai. Es lohnt sich!" steht auf einem Schild am Erdbeerhäuschen. Es hängt etwas schief – wahrscheinlich hat es eine Windböe aus der Befestigung gelockert. Mal Wind, mal Sonne, mal Regen: Das Wetter ist der Grund, warum man in diesem Jahr auf die Erdbeeren (aus der Region) etwas länger warten muss.

Rund 30 Kilometer südlicher sind die beliebten roten Früchte noch grün, die Pflanzen blühen gerade. "Es ist ein Lottospiel", sagt Peter Mayer, Erdbeerbauer aus Münsterhausen. Er hat drei Plantagen im Ort, führt den Familienbetrieb Hartinger in dritter Generation mit seiner Frau Nicole. Beide sind hauptberuflich angestellt, nur von den Erdbeerfeldern zu leben, das sei nicht möglich. Im Januar dieses Jahres haben sie zudem ihren Hofladen in der Thannhauser Straße geschlossen. "Die Direktvermarktung wird immer schwieriger", sagt Peter Mayer, der im Winter auch Christbäume verkauft. Damit meint er aber nicht nur das Wetter.

